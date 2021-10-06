İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Blinken ile görüşmek için ABD'ye gidecek

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 12-14 Ekim'de Washington'u ziyaret edeceği belirtildi.

Lapid'in Washington'da Blinken ile bir araya geleceği ifade edildi.

Walla News'e konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Lapid'in ziyaretinin ana gündemini İran konusunun oluşturacağını belirtti.