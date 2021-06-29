İsrail'den BAE'ye 'tarihi' ziyaret

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Dışişleri Bakanı Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında BAE’li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek. Sosyal medya hesabından uçakta fotoğrafını paylaşan Lapid, “BAE'ye tarihi bir ziyaret için yola çıktık” ifadesini kullandı.

Ziyarette Lapid, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmî açılışını da yapacak.

Lapid, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Lapid'in 29-30 Haziran arasında BAE'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı. BAE ile İsrail arasında, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

BAE’nın yanı sıra Bahreyn, Sudan ve Fas ile birlikte, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde İsrail ile normalleşme ilişkilerine başlanmıştı.