İsrail Dışişleri Bakanı: HTŞ hükûmeti radikal bir yapı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, HTŞ ve Suriye Geçiş Hükûmeti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birçok Batılı yöneticinin ve diplomatın Şam'a giderek Ahmed Şara ile görüşmesi ile ilgili konuşan Saar "HTŞ radikal bir yapı. Söylemleriyle Batı'yı kandırmak istiyorlar." dedi.

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Saar ayrıca "Şüphe etmek için önümüzde yeterince neden var. Ayrıca neler olduğunu da takip ediyorum. Yeni atanan Adalet Bakanı, kadınların hâkim olamayacağını söylüyor." diyerek yeni hükûmetle ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.

İsrail, Şam'daki yeni hükûmetin nasıl hareket edeceğini bilmediklerini gerekçe göstererek Golan Tepeleri'ni işgal edip Kuneytra ve Dera kırsalına kadar ulaşmıştı. İsrail, Suriye'nin güneyindeki varlığını kalıcı kılmak için altyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Askerlerin kışı Suriye'de geçirebilmesi için tesisler inşa ediliyor.