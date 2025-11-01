Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail devriyesi Suriye'de bir köyden çıkarıldı | Dış Haberler

        İsrail devriyesi Suriye'de bir köyden çıkarıldı

        İsrail ordusuna bağlı bir devriyenin, Suriye'nin Kuneytra ilindeki bir bölgeden köylüler tarafından taşlanarak çıkarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 02.11.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail devriyesi Suriye'de bir köyden çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

        İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra’nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu.

        Durumu protesto etmek için bir araya gelen köy halkı devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı.

        İsrail askerleri de protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

        Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı." ifadeleri kullanıldı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Habertürk Anasayfa