İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki Suriye askeri öldü
Suriye, İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve iki Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Altı asker ise yaralandı.
Giriş: 13.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:21
Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, İsrail'in Tartus'a düzenlediği hava saldırısında iki Suriye askeri öldü, altı asker de yaralandı.
İsrail, Suriye'ye düzenli aralıklarla hava saldırıları düzenliyor. Daha önce 2 Temmuz'da Humus'a bir saldırı düzenlenmişti. 9 Nisan'da ise birçok noktaya harekat düzenlendiği duyurulmuştu.