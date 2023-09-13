İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki Suriye askeri öldü

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Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, İsrail'in Tartus'a düzenlediği hava saldırısında iki Suriye askeri öldü, altı asker de yaralandı.

İsrail, Suriye'ye düzenli aralıklarla hava saldırıları düzenliyor. Daha önce 2 Temmuz'da Humus'a bir saldırı düzenlenmişti. 9 Nisan'da ise birçok noktaya harekat düzenlendiği duyurulmuştu.