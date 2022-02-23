İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

AA

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.

Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı. Ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinde rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

AA'nın haberine göre; ​​​​​​Esad rejimi 17 Şubat'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.