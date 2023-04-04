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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

Suriye'deki Esad rejimi, İsrail güçlerinin başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 2 sivilin öldüğünü iddia etti

Giriş: 04.04.2023 - 02:55 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
AA

Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Saldırı sonucu 2 sivilin öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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