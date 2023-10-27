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        Haberler Dünya İsrail'den Mescid-i Aksa'da yine yaş sınırı

        İsrail'den Mescid-i Aksa'da yine yaş sınırı

        İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:10
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        İsrail'den Mescid-i Aksa'da yine yaş sınırı
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        Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail yönetimi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

        Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

        Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.

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        Aksa'nın içine alınmayan gazetecilerin, caminin çevresinden yayın yapması da zaman zaman İsrail tarafından engellendi, görüntü almalarına izin verilmedi.

        Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi.

        İslami Vakıflar İdaresinde isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu hafta Aksa'da sadece 5 bin Filistinlinin cuma namazı kılabildiğini söyledi.

        İsrail polisi ve cumadan çıkan Filistinli gençlerin bekleyişi sürüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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