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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Lübnan ve Suriye arasındaki sınır kapısına hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan ve Suriye arasındaki sınır kapısına hava saldırısı

        İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 07:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:01
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        İsrail, Lübnan ve Suriye arasındaki sınır kapısını vurdu
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        Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.

        AA'nın yerel medya kaynaklarına dayandırdığı habere göre; saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarıldı.

        Hava saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #lübnan
        #Suriye
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