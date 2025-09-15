Habertürk
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4'ü kadın olmak üzere 8 sivilin yaralandığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 23:11 Güncelleme: 15.09.2025 - 23:36
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 3'ü kadın, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

        İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

        NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

