İsrail'den Lübnan'a saldırı: 24 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Giriş: 29.09.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:37
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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