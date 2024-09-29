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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Lübnan'a saldırı: 24 ölü | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi öldü

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:37
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        İsrail'den Lübnan'a saldırı: 24 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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