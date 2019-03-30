İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'a ait gözetleme noktasını top atışıyla bombaladı.

AA'nın haberine göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail tarafına akşam saatlerinde patlayıcı maddeler atılmasına karşılık Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktanın bombalandığı kaydedildi.