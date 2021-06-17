İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.