İsrail'den Gazze Şeridi'ne inşaat demiri girişine izin

AA

Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı yetkililerinden alınan bilgiye göre, özel sektör için Gazze Şeridi'ne inşaat demiri yüklü tırların girişine müsaade edildi.

Tel Aviv yönetimi dün, üç ay sonra ilk kez çimento, granit, mermer ve bazı inşaat malzemelerinin girişine onay vermişti.

İsrail ordusundan 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından İsrail'in insani meseleleri eski haline getirmek için Gazze Şeridi'nde ekonomik alanda bir dizi uygulama başlattığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde uluslararası sivil projeler ile özel sektör için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan bazı ekipman ve ürün girişlerindeki kısıtlamaların gevşetileceği ifade edilmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.