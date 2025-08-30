İsrail'den Ebu Ubeyde iddiası

İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmek üzere Gazze kentine yönelik saldırı başlatmıştı.

İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

REKLAM advertisement1

Kanal 12'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail tarafı, Ebu Ubeyde'nin hayatını kaybetme ihtimali olduğunu düşünüyor.

Akşam saatlerinde, savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sırasında Ebu Ubeyde'nin orada olup olmadığına ilişkin Hamas'tan ya da Filistinli diğer gruplardan ise bir doğrulama gelmedi.

Bu iddialar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin dün akşamki İsrail’e yönelik sert açıklamalarının ardından gündeme geldi.

REKLAM

Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze’yi işgal etme yönündeki suç planları, siyasi ve askeri liderliği için bir felaket olacak. Ordusu, askerlerinin kanıyla bunun bedelini ödeyecek. Bu durum, yeni askerleri esir alma şansını da artıracak. İsrailli esirler de savaşçılarımızla birlikte aynı riskli koşullar altında, çatışma bölgelerinde kalmaya devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Ebu Ubeyde, “saldırılar sonucu öldürülen her esirin isim, fotoğraf ve ölüm belgesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacağını” açıklamıştı. Kassam Tugayları, daha önce İsrail güçlerinin bazı esirleri bulundukları yerleri bombalayarak öldürdüğünü iddia etmiş, ancak bu konuda resmi istatistikleri paylaşmamıştı. Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 50 İsrailli esirin bulunduğunu, bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğunu öngörüyor. İnsan hakları raporlarına göre ise 10 bin 800’den fazla Filistinli, işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde bu yana Gazze kentinin mahallelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve bölgeyi “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan etti. REKLAM Bu saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın 21 Ağustos’ta onayladığı, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen “Gideon 2 Harekâtı” kapsamında yürütülüyor. Operasyon, iki hafta önce Zeytun Mahallesi’nde başlatılan ve Sabra’ya kadar uzanan geniş çaplı saldırıların devamı niteliğini taşıyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonların durdurulmasına ilişkin tüm çağrı ve kararlarını ise görmezden geliyor. Soykırım sonucunda şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle aralarında 121 çocuğun da bulunduğu 322 Filistinli yaşamını yitirdi.