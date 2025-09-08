Habertürk
        Haberler Dünya İsrail'den çok katlı binaya saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den çok katlı binaya saldırı

        İsrail ordusu, Gazze'ye kentine yönelik saldırılarına devam ederken "Barış" isimli çok katlı binayı yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 23:58 Güncelleme: 08.09.2025 - 23:58
        
        İsrail ordusu, Gazze kentinde yüzlerce Filistinlinin barındığı ve kanser hastalarının da bulunduğu büyük mülteci kamplarının yakınındaki çok katlı "Barış" isimli binayı yerle bir etti.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun tahliye uyarısı yapmasından kısa süre sonra savaş uçakları Gazze kentinin merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan binayı 3 füzeyle hedef aldı.

        İsrail ordusunun hedefi olan binanın çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait çok sayıda çadır ve kanser hastalarının da sığındığı büyük kamplar bulunuyor.

        Bina sakini Filistinlilerin bazıları İsrail ordusunun hedefi olmamak için eşyalarını dahi geride bırakıp evlerini terk ederken, bazıları da eşyalarını camlardan atarak kurtarmaya çalıştı.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, son 2 günde Gazze'de 50 binayı yıktıklarını açıklarken kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunmuş, Gazze kentinde yaşayanlardan güneye göç etmelerini istemişti.

        İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir ediyor.

        Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi yaralandı.

