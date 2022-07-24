İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 8 yaralı

AA

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1'i ağır 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan 8 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, başına isabet eden kurşun nedeniyle yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, 4'ünün olay yerinde ilk müdahalede bulunularak tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin Eski Şehir bölgesinde abluka altına aldığı, Filistinlilere ait eve sağlık ekiplerinin yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi abluka altına alması sonucu olayların çıktığını ifade etti.

Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir