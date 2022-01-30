İsrail'den BAE'ye tarihi ziyaret

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve First Lady Michal Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BAE'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed'in daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunacağım" dedi.

İsrail'le barış anlaşması imzalayan ve tüm bölgeye barışın tek alternatif olduğu mesajını gönderen Herzog, "Cesareti ve cesur liderliği için ona iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Aralık ayında BAE'yi ziyaret etmişti.

BAE, Bahreyn ile birlikte 2020'de Beyaz Saray'da İsrail ile ABD aracılığında "İbrahim Anlaşmaları" adı verilen normalleşme anlaşmaları imzaladı. İki Körfez ülkesi ve İsrail, İran ve bölgedeki müttefik güçleri hakkında ortak endişeleri paylaşıyor.

ABD'nin aracılığıyla 2020'de BAE,Bahreyn ve İsrail arasında ilişkileri normalleştirmek adına "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı.