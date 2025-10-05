Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den "ateşkes planı" talimatı | Dış Haberler

        İsrail'den "ateşkes planı" talimatı

        İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkes planını Hamas ile arabulucular üzerinden müzakere edecek heyetinin Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine yarın sabah yola çıkması talimatı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:34
        
        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere Mısır'a gitmesi talimatı verdi.

        İsrail heyetinin, pazartesi sabah saatlerinde Hamas ile dolaylı müzakerelere katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

        İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail-ABD ilişkilerinde kilit rol oynuyor ve müzakere heyetine başkanlık ediyor.

        NE OLMUŞTU?

        Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu. Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

