İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bomba paniği

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ABD'li bir ailenin Golan Tepeleri'ne yaptıkları ziyarette buldukları ve hatıra olarak yanlarına aldıkları patlamamış top mermisi İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda paniğe yol açtı.

Ben Gurion Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde, yolcuların olası bir patlamadan saklanmak için bankların altında sürünerek koştuğunu görüldü.

Aile patlamamış top mermisini, Golan Tepeleri gezisi sırasında bulmuş ve hatıra olarak yanlarına aldı. Havaalanına girerken kontrol sırasında bombanın fark edilmesiyle bölge toplu olarak boşaltıldı.

Havalimanı yetkilileri, güvenlik görevlilerinin sorgusunun ardından tehlike olmadığını söyleyerek, ailenin uçağa binmesine izin verildiğini açıkladı.

Tel Aviv'in hemen dışında bulunan Ben Gurion havaalanı, dünyadaki en katı güvenlik önlemlerinden birilerine sahip. Yolcular ve araçlar, terminale ve check-in alanına ulaşmadan önce birçok kez kontrol noktasında geçiyor.