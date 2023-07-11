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        İsrail'de tartışmalı yargı tasarısının Meclis'teki ilk oylamada kabulüyle protestolar patlak verdi

        İsrail hükümetinin, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını Meclisteki birinci oylamadan geçirmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 12:20
        • 1

          İsrail Meclisi, gece saatlerinde Genel Kurul'da düzenlenen oturumda, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik maddeyi ilk oylamada kabul etti. Bunun üzerine, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleştirilen kitlesel protestolar yeniden patlak verdi.

        • 2

          Binlerce kişi, ellerinde İsrail bayraklarıyla Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Petah Tikva, Ramat Gan, Birussebi gibi kentlerde protestolar düzenledi. Protestocular, çok sayıda kentte yolları ve ana arterleri trafiğe kapattı.

        • 3

          24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

          İsrail polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ana otoyolu trafiğe kapatan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti, eylemcileri yerlerde sürükleyerek otoyoldan uzaklaştırdı.

           

           

        • 4

          Polisin müdahalesinin ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Tel Aviv'de de çok sayıda gösterici, kentin ana arteri Ayolon otoyoluna indi.

           

          İsrail polisi, yargı düzenlemesi karşıtı protestolarda, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı.

        • 5

          ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

          İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

           

        • 6

          Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

           

           

        • 7

          Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

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