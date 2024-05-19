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        Haberler Dünya İsrail'de tansiyon yükseliyor: Netanyahu, hükümetten çekilmekle tehdit eden Gantz'a cevap verdi

        İsrail'de tansiyon yükseliyor: Netanyahu, hükümetten çekilmekle tehdit eden Gantz'a cevap verdi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda Savunma Bakanı Yoav Gallant'la anlaşamadı. Netanyahu, bu tartışmada Gallant'a destek veren Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'la da karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:44
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        İsrail hükümetinde tansiyon yükseliyor
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin plan onaylanmazsa partisinin hükümetten çekileceğine yönelik açıklamasına tepki göstererek, sunduğu şartların “İsrail’in yenilgisi anlamına geldiğini” öne sürdü.

        Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz’ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

        Başbakan Netanyahu, Gantz’ın öne sürdüğü şartların İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi, İsrail’in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve “Hamas’ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması” anlamlarına geldiğini savundu.

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        GANTZ NE DEMİŞTİ?

        Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirmişti.

        Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

        Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.

        Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.

        NETANYAHU, GALLANT'LA DA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

        Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

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        Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

        Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

        Netanyahu ise X hesabından paylaştığı videoda, Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." yanıtını vermişti.

        Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Netanyahu
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