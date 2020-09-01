İsrail'de okullar Kovid-19 salgınının gölgesinde açıldı

AA

İsrail'de hükümetin aldığı karar doğrultusunda 2,4 milyondan fazla öğrenci okulla buluştu. Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu 23 bölgede ise 140 bin öğrenciye evlerinden uzaktan eğitim verilecek.

Salgın nedeniyle ebeveynlerden, çocuklarını okula getirmeden önce sağlık beyanı doldurmaları şart koşuldu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, beş ve üzeri sınıflardaki öğrencilerin haftada iki kez okula gitmesi, diğer günlerde uzaktan eğitim alması kararlaştırıldı.

İkinci ve üçüncü sınıftaki öğrenciler sadece ortak alanlarda ve teneffüslerde maske takmak zorunda olacak. Bu öğrenciler sınıflarda maske takmayacak.

Dördüncü ve daha üst sınıftaki öğrencilere ise derslikler dahil okuldaki tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, öğretmenler ders anlatırken maske takmayacak.

- Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka tespit edildi

İsrail'de salgına rağmen okullarda eğitime yeniden başlanırken, Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu, virüsün İsrail'de ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 946'ya, vaka sayısı da 117 bin 241'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında, hastalardan 438'nin durumunun ağır olduğu, 95 bin 596 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.