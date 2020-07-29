İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

AA

İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evi önünde gösteri düzenledi. Burada toplanan göstericiler, daha sonra kent sokaklarında yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapattı.