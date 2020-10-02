İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre binlerce kişi, Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde, Kovid-19 nedeniyle zarar gören ekonominin canlandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesi, fakirlik ve işsizliğin artmasından Netanyahu'yu ve hükümetini sorumlu tuttu.

Polis, gösterilerin kanuna aykırı olduğunu belirterek gözaltı tehdidinde bulunurken, Tel Aviv'deki göstericiler, ülkede ekonominin kötüye gitmesine neden olan karantinanın sonlandırılmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, "Kovid-19 salgınını kötü yönettiği" ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde hazırlanan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

,Omar Alothmani