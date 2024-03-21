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        Haberler Dünya İsrail'de muhalefetten Netanyahu hükümetine çağrı: Şartlar kötü de olsa esir takası mutabakatına varın

        İsrail'de muhalefetten Netanyahu hükümetine çağrı: Şartlar kötü de olsa esir takası mutabakatına varın

        İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesiyle Hamas arasında müzakereleri yürütülen esir takasının bir an önce gerçekleştirilmesini istedi. Lapid, ortaya çıkan şartlar Tel Aviv açısından "kötü de olsa" anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:40
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        İsrail'de muhalefetten Netanyahu hükümetine çağrı
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        Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'de yayın yapan bir radyoda katıldığı programda esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail yönetimini müzakerelerdeki tutumu nedeniyle eleştiren Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti İsrailli esirlere "ihanet etmekle" suçladı.

        "Gün geçtikçe öldüğünü" söyleyen Lapid, "Gazze'deki İsrailli rehinelerle ilgili kötü de olsa acilen bir anlaşmaya varılmalıdır" ifadesini kullandı.

        İSRAİL HEYETİ 19 MART'TA DOHA'YA GİTMİŞTİ

        Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

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        İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

        Taraflar arasında düşük düzeyli yetkililer esir takası konusunda müzakerelerini sürdürse de İsrail basını İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerde muhtemel bir anlaşmaya varılabileceği konusunda "kötümser" olduğunu yazmıştı.

        Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
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