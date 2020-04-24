İsrail'de küçük işletmelere getirilen Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

AA

İsrail hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilen birçok küçük işletmenin yeniden açılmasını onayladı.

Karar doğrultusunda, pazarlar ve alışveriş merkezleri dışındaki dükkanların, sosyal mesafe kuralına uyarak ve çalışanların gerekli koruyucu ekipmanları takması şartıyla yeniden açılmasına izin verildi.

Buna ek olarak, berberler ve güzellik salonları da yarın akşamdan itibaren dükkanlarını açarak hizmete başlayabilecek.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara verilen cezalar iki katına çıkarılarak 1000 yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1978 Türk lira) oldu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.