İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 501 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 92'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.