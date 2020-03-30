İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaştı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 100 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 347'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 80'inin durumunun ağır olduğu, 139 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.