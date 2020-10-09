İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 286 bini geçti

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan 18 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 692 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1864'e, vaka sayısı da 286 bin 393'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 852'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 225 bin 150'ye ulaştı.

- Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü

İsrail'de salgını kontrol altına almak için 18 Eylül'de yeniden uygulamaya başlanan karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Ülkede son 24 saatte 48 bin 804 test yapıldığı, pozitif çıkma oranının yüzde 8 olduğu ifade edildi.

Bu oran geçen ay yüzde 15'e kadar yükselmişti.