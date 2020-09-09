İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1048'e ulaştığı, 3 bin 496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 139 bin 13'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 472'sinin durumunun ağır olduğu, 107 bin 599 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 30 bini aştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 30 bin 366'ya ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, dünden itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.



