İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 40 bin 382 test yapıldığı, bunun 3 bin 392'sinin pozitif olduğu belirtildi.

Ülkede böylece toplam vaka sayısının 135 bin 43'e yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 463'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Aktif vaka sayısının 27 bin 723'e yükseldiği İsrail'de, 106 bin 294 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de son olarak 3 Eylül'de bir günde 3 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunun virüsün ülkede görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklanmıştı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.