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İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi

06.03.2020 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi
AA

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi

- Ülkede 3 kişi daha koronavirüse yakalandı. İsrail hava yolu şirketi, yurt dışı seferlerini düşürdü

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananlardan 2'sinin İspanya'nın başkenti Madrid'den, diğerinin İsviçre'nin Zürih kentinden döndüğü ifade edildi.

Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 20'ye çıktı.

- İsrail hava yolu şirketi bazı yurtdışı seferlerini düşürdü

Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini düşürme kararı aldı.

El-Al, talep daralması nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'in yanı sıra ABD'nin San Francisco, İspanya'nın Barcelona ve İsviçre'nin Zürih kentine yaptığı seferleri azalttı.

Şirket, Kovid-19'dan sonra başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle 600 çalışanını işten çıkarmış, üst düzey yetkililerinin maaşlarından da yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurmuştu.

Sivil memurların yurt dışına yapacakları iş gezilerinin iptal edildiği İsrail'de askerlerin de ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmıştı.

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