AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Meclis Başkanı Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

Başbakan Netanyahu ve Meclis Başkanı Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Batı Kudüs'te bir kez daha bir araya geldi.

Herhangi bir uzlaşının sağlanamadığı belirtilen görüşmenin ardından her iki lider de açıklama yapmadı.

Netanyahu ile Gantz'ın adli atama komitesi konusunda anlaşamadığı iddia edildi.

GANTZ TASARIYI MECLİS GÜNDEMİNE ALACAK

İsrail basını, Gantz'ın, görüşmenin ardından hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığını engelleyecek yasa tasarısını gündeme almak için Meclis'e geçtiğini aktardı.

Muhalefet partileri, 2 Mart'ta yapılan seçimin ardından hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını engelleyecek yasa tasarısını Meclis'e sunmuştu.

Gantz, 26 Mart'ta lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nı dağıtmak uğruna Meclis Başkanlığına aday olmuş ve Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun desteği ile bu makama seçilmişti.

Bu kararın ardından Mavi-Beyaz'ın ortaklarından Yeş Atid ve Telem Partisi ittifaktan ayrılırken, Gantz, Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

NETANYAHU İSRAİL'DE GÖREVDEYKEN HAKKIDNA DAVA AÇILAN İLK BAŞBAKAN

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için Meclis'e başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasının ardından Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a alınmıştı.