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        Haberler Dünya İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddiasıyla 7 kişi tutuklandı | Dış Haberler

        İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

        İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddia edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklananların tamamı İsrail vatandaşı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:21
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        İsrail'de 'İran casusları' operasyonu
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        İsrail savcılığından yapılan açıklamada, tutuklanan 7 kişinin İsrail'deki bazı askeri üsler hakkında bilgi topladığı ileri sürüldü.

        "İran için casusluk yapmakla" suçlanan kişilerin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesi, İsrail ordusuna ait 2 hava üssü ve Demir Kubbe bataryalarının bulunduğu noktaların fotoğraflarını çektiği ve bilgi topladığı öne sürüldü.

        Tutuklanan kişilerden bazılarının 2 yıldan bu yana "İran için casusluk yaptığı" iddia edilen açıklamada, söz konusu 7 kişinin tamamının İsrail vatandaşı olduğu ve aralarında askerlikten firar eden bir kişinin de bulunduğu aktarıldı.

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