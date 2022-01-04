İsrail'de helikopter düştü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, pazartesi akşamı Hayfa sahili açıklarında bir helikopterin düşmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yediot Aharonot gazetesi de helikopterin Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştüğünü belirtti.

Reuters haber ajansının 'askeri helikopter' olduğunu belirttiği helikopterden 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve aynı kentteki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Helikopterdeki kişiler ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görülüyor.

İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.