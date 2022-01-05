İsrail'de görülen "Flurona" vakası dünyada ilk değil

Oğuztürk, İsrail'de görülen ve "Flurona" olarak adlandırılan Kovid-19 ile grip virüsünün bir kişide aynı anda tespit edilmesi vakasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kış mevsiminde hem gribin hem de Kovid-19'un yaygınlaştığına dikkati çeken Oğuztürk, bu dönemde bazı vakalarda grip ve Kovid-19'un birlikte görülebileceğini söyledi.
Oğuztürk, "Kovid-19 hastalığının Vuhan'da ilk kez ortaya çıkmasından kısa süre sonra yapılan bazı çalışmalarda, koronavirüslerin başka mikroorganizmalar ile tek kişide hastalık yaptığı ortaya koyuldu. Koronavirüs, influenza virüsüyle veya başka bir virüs ya da bakteriyle aynı anda tek kişide hastalık oluşturabiliyor." diye konuştu.
- "Farklı ülkelerde bu tür vakalar bildirilmişti"
Tek hastada, Kovid-19 ile başka bir virüsün aynı anda görülme oranının bilimsel çalışmalara göre yüzde 2 ila yüzde 16 arasında değiştiğini aktaran Oğuztürk, "Ortalama yüzde 5 oranında, birden fazla mikroorganizmanın tek kişide hastalık yapma durumu söz konusu." dedi.
Oğuztürk, İsrail'deki vakanın dünyada ilk olmadığının altını çizerek, "İsrail'deki Flurona vakası, İsrail için ilk vaka olabilir ama dünyada Kovid-19 hastalığı ortaya çıktıktan sonraki süreçte farklı ülkelerde bu tür vakalar zaten bildirilmişti." bilgisini paylaştı.
- "Her zaman sinerjik etki olmaz"
Aynı anda iki virüsün görülmesinin kişide mutlaka ağır hastalık oluşacağı anlamına gelmediğini ifade eden Oğuztürk, şöyle konuştu:
"İki farklı etkenin birlikte yaptığı hastalık, tek başına yaptıklarından daha fazla ise buna 'sinerjik etki' diyoruz. Kovid-19 ile grip hastalığının bir arada olduğu durumda her zaman sinerjik etki olacağını söylemek çok gerçekçi olmaz. İkisinin birlikteliğinde klinik tablo hafif de olabilir ağır da olabilir. Bu anlamda, iki mikroorganizmanın aynı anda tek kişide hastalık oluşturması, hastalığın her zaman ağır geçeceği anlamına gelmiyor."
- "Hasar verici etkiler söz konusu olabilir"
Oğuztürk, Flurona vakalarında hastalığın seyrinin yaş, kronik hastalık gibi etkenlere göre değişeceğine işaret ederek, "Flurona vakalarında hasta genç ve sağlıklıysa hastalık hafif seyredebilir, 65 yaşın üstündekilerde, hipertansiyonu, diyabet ve metabolik problemleri olanlarda, bağışıklığı bozulmuş kanser hastalarında tabii ki hasar verici etkiler söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Flurona vakalarının Türkiye'de de olabileceğini dile getirerek, "Kış mevsiminde olmamız, Kovid-19 ve grip virüsünün bir kişide aynı anda görülme ihtimalini artıracaktır." diye konuştu.
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