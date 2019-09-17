İsrail'de erken seçim: Halk 6 ay içinde ikinci kez sandığa gidiyor

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'de erken genel seçimler için halk 17 Eylül Salı günü sandık başına gidiyor. Seçimlerin, ülkede en uzun süre bu görevi yürütmüş olan siyasetçi ünvanını taşıyan Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz arasında başa baş geçmesi bekleniyor.
İsrail'de bir yıl içerisinde ilk kez ikinci erken genel seçimler yapılıyor. Seçimlerde 31 parti yarışıyor.
Nisan ayındaki seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.
Netanyahu sağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışıyordu. Fakat aşırı sağcı İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, ultra-Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin de askere alınmasına ilişkin bir yasanın çıkarılmaması halinde, koalisyonda yer almayı reddetti.
Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.
Bunun üzerine parlamento Netanyahu'nun öncülüğünde erken seçim kararı aldı.
İsrail'deki siyasi sisteme göre, tek bir partinin 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) çoğunluğunu elde etmesi oldukça nadir.
'Bibi' lakaplı Netanyahu'nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifak'ı Nisan ayındaki seçimlerde olduğu gibi başa baş gidiyor.
Nisan ayındaki seçimlerde her iki parti de 35'er sandalye kazandı.
Lieberman'ın duruşu ise ona bu seçimlerde özellikle seküler seçmenden oy kazandırmışa benziyor ve bir önceki seçimlerden daha fazla oy alması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.
Bir zamanlar Netanyahu'nun müttefiki şimdi ise rakibi olan Lieberman'ın, iktidarı belirleyen kişi olması bekleniyor.
Irkçı görüşleriyle bilinen ve tüm Filistinlilerin ülkeden çıkarılmasını talep eden aşırı-sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin de parlamentoya girebileceği kaydediliyor.
Öte yandan, seçmenlerdeki bıkkınlığın sandığa yansıyarak alışılmadık bir şekilde seçime katılım oranını düşürmesi bekleniyor.
BBC'nin kıdemli Orta Doğu editörü Jeremy Bowen, "Herşeyden öte bu seçim, Netanyahu için bir referandum niteliği taşıyor" diyor.
Netanyahu seçimlere hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının gölgesinde giriyor. Netanyahu iddiaları her ne kadar reddetse de, önduruşmaların Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Daha önceki seçimlerde olduğu gibi, Netanyahu bu seçimlerde de aşırı-sağcıların oylarını toplamaya çalışıyor.
Netanyahu, tekrar seçilmesi halinde Batı Şeria'daki El Halil'de Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini duyurarak, buna yönelik bir hamlede bulundu.
69 yaşındaki Netanyahu, Likud Partisi'nin seçimi kazanması durumunda 5. kez iktidara gelecek.
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