İsrail'de Covid-19 vakalarında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 501 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

YÜZDE 42'Sİ AŞI OLMUŞ KİŞİLER

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Covid-19 aşısı olan kişiler oluşturuyor.

AKTİF VAKA SAYISI ARTIYOR

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 821'e yükseldi.