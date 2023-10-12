İsrail'de bir Türk hayatını kaybetti

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İsrail-Hamas çatışmaları 6. gününde devam ederken İsrail Basın Ofisi, İsrail'de bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Basın Ofisi, 11 Ekim itibariyle hangi ülke vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ya da kayıp olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı.

İsrail Basın Ofisi'nin açıklamasında, İsrail'de bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı kaydedildi.

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*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.