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        Haberler Dünya İsrail'de bir Türk hayatını kaybetti

        İsrail'de bir Türk hayatını kaybetti

        İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Basın Ofisi, İsrail'de bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:33
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        İsrail'de bir Türk hayatını kaybetti
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        İsrail-Hamas çatışmaları 6. gününde devam ederken İsrail Basın Ofisi, İsrail'de bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

        İsrail Basın Ofisi, 11 Ekim itibariyle hangi ülke vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ya da kayıp olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı.

        İsrail Basın Ofisi'nin açıklamasında, İsrail'de bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı kaydedildi.

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        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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