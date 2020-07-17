"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, "suç başbakanı" yazılı pankartlar açtı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) hapse" sloganları atıldı.

Göstericilerden bazıları, polis müdahalesi olmazsa geceyi Başbakanlık konutu yakınına kurmayı planladıkları çadırlarda geçireceklerini söyledi.

İsrail'de Kovid-19 salgını nedeniyle giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.

Netanyahu hükümetinin Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.

Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.