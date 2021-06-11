İsrail'de Başbakan Netanyahu dönemini sonlandıracak koalisyon hükümetinin kurulmasına bir adım daha yaklaşıldı

AA

Hükümette yer alacak 8 partinin imzasının ardından koalisyon anlaşması yasal sürenin sona ermesine saatlere kala İsrail Meclisi'ne sunuldu.

Bu adımın ardından Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulması için geriye sadece Meclis'te güven oyu alması engeli kaldı.

Pazar günü yapılacak oylamada güven oyu alması halinde Netanyahu koltuğunu kaybedecek ve Yamina lideri Naftali Bennett, Ağustos 2023'e kadar ülkenin yeni başbakanı olacak.

Bennett'in ardından başbakanlık koltuğuna Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid oturacak ve Kasım 2025'e kadar bu görevi sürdürecek.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Lapid, 2 Haziran'da partisi Gelecek Var'ın da aralarında bulunduğu 8 muhalif partinin koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştığını açıklamıştı.