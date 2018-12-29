İsrail'de 'Barış Şimdi' hareketinin kurucularından ünlü yazar Amos Oz öldü

29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'in dünya çapında en çok tanınan ve okunan yazarlarından Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti.
İsrail-Filistin Sorunu'nun çözümü için iki devletli bir çözümü savunan Oz, ülkesinde kimileri tarafından "vatan haini" diye nitelendirilmiş, yazar ise bu suçlamayı "onur madalyası" sayacağını söylemişti.
Oz, 2016 yılında BBC'ye verdiği bir mülakatta, "Hayatım boyunca bir çok kez vatan haini olduğum söylendi. Harikulade insanlarla aynı kategoriye konulduğumu düşünüyorum. Tarih, yaşadıkları zamanın ilerisinde olan ve çağdaşları tarafından şu veya buna ihanetle suçlanan kadınlar ve erkeklerle dolu" demişti.
Bir süredir kanserle mücadele eden yazarın ölümü kızı, tarihçi Fania Oz-Salzberger tarafından duyuruldu.
Fania Oz-Salzberger Twitter'daki mesajında "Sevgili babam durumu kanser hastalığı nedeniyle hızla kötüleştikten sonra uyuduğu sırada, etrafı onu seven insanlarla çevrili olarak dünyadan göçtü. Mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyorum. Yorum yapamayacağım. Onu seven herkese teşekkürler" dedi.
Amos Oz, 1939 yılında İngiliz mandası altındaki Kudüs'te Amos Klausner adıyla doğdu.
15 yaşında bir kibbutzda çalışmaya başladı.
İbranî Üniversitesi'nde felsefe ve edebiyat okudu.
İlk romanlarından biri olan "Benim Mikailim"i 1968 yılında henüz kibbutzda çalışırken yazdı.
1950'ler Kudüs'ünde aşık olup evlenen genç bir kadının öyküsünü anlatan bu kitap da 30'u aşkın dile çevrildi ve sinemaya da uyarlandı.
Oz'un otobiyografik eseri "Aşk ve Karanlık" da 2015 yılında sinemaya uyarlandı, filmin yönetmenliğini Natalie Portman yaptı.
Eserleri 45 dile çevrilen Amos Oz, yaşamı boyunca onlarca ödüle layık görüldü.
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