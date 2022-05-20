İsrail'de Arap milletvekilinin istifası üzerine koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybetti
İsrail'de bir Arap milletvekilinin de katılımıyla oluşturulan koalisyon hükümeti, Filistin'e yönelik saldırıların ardından vekilin istifası üzerine azınlık konumuna düştü. Hükümetin işlemesi artık çok daha zor olacak.
İsrail'de Arap milletvekilinin istifası üzerine koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybetti
0:00 / 0:00
İsrail hükümetinin geleceği tehlikede. Hükümeti oluşturan koalisyon ortakları, bir milletvekilinin istifası sonrası artık parlamentoda çoğunluğu oluşturmuyor.
Hükümetteki Arap milletvekili "liderlerin kendi halkına karşı sert ve şahin tutumlarını daha fazla tolere edemeyeceğini" söyleyerek istifa etti.
Böylece 120 sandalyeli mecliste hükümeti oluşturan partilerin sandalye sayısı 59'a düştü.
Geçen yıl Haziran ayında kurulan ve İsrail tarihinin en fazla farklı kesimini bir araya getirerek oluşturulmuş hükümet, böylece bir yılını doldurmadan sallantıya girmiş oldu.
Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki hükümette, bazıları birbirinden ideolojik olarak büyük farklarla ayrılan sekiz siyasi parti bir araya gelmişti.
Daha da önemlisi, ülkenin kurulduğu 1948'den itibaren ilk kez bir Arap milletvekili de hükümete girmişti.
İsrail'in oy verme hakkı bulunan Arap vatandaşları, nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor ve Filistin halkına yönelik baskı, ayrımcılık ve saldırılara karşı tepkililer. Arap nüfus büyük oranda Arap milletvekillerinin oluşturduğu partilere oy veriyor.
Hükümetten istifa kararını açıklayan sol eğilimli Meretz Partisi'nden Ghaida Rinawie Zoabi, "Yeniden ve yeniden koalisyonun liderleri, Arap halkı için çok önemli olan temel konularda şahin, sert ve sağ eğilimli bir tutum takındılar." ifadelerini kullandı.
Özellikle son dönemde Batı Şeria'ya düzenlenen saldırılar, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi ve cenazesinde İsrail polisinin saldırgan tutumu, Zoabi'yi bu karara almaya itti.
Geçen hafta cuma günü düzenlenen cenaze töreninde polisin saldırganlığı sonucu Akile'yi taşıyan tabutun neredeyse yere düşmek üzere olduğu görüntülere yansımıştı.
Zaobi, yazılı açıklamasında "Halkımı bu saygısız tavırlarla taciz eden böyle bir koalisyonun varlığını desteklemeye devam edemem" ifadelerine yer verdi.
Şimdi hükümetin çalışmaya devam etmesi için sürekli destek bulması gerekecek. Güvenoyu talebinde bulunulması halinde de koalisyon dışında kalan milletvekillerinin oyunu almak zorunda kalacak.
Hükümeti oluşturan partilerin milletvekili sayısı aslında 61'di. Ancak birkaç hafta önce de Başbakan Bennett'in kendi sağ görüşlü Yamina Partisi'nden bir kişi, koalisyon hükümetinin "Yahudi kimliğine zarar verdiği" gerekçesiyle istifa etmişti.
Koalisyon hükümeti, defalarca tekrarlanan ve sonuç alınamayan iki yıllık bir seçim sürecinin sonunda, eski başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğundan kaldırmak üzere çok farklı kesimden partilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İsrail'de Arap milletvekilinin istifası üzerine koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybetti/israil-de-arap-milletvekilinin-istifasi-uzerine-koalisyon-hukumeti-cogunlugu-kaybetti-3444427
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!