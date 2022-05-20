İsrail'de Arap milletvekilinin istifası üzerine koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybetti

İsrail hükümetinin geleceği tehlikede. Hükümeti oluşturan koalisyon ortakları, bir milletvekilinin istifası sonrası artık parlamentoda çoğunluğu oluşturmuyor.

Hükümetteki Arap milletvekili "liderlerin kendi halkına karşı sert ve şahin tutumlarını daha fazla tolere edemeyeceğini" söyleyerek istifa etti.

Böylece 120 sandalyeli mecliste hükümeti oluşturan partilerin sandalye sayısı 59'a düştü.

Geçen yıl Haziran ayında kurulan ve İsrail tarihinin en fazla farklı kesimini bir araya getirerek oluşturulmuş hükümet, böylece bir yılını doldurmadan sallantıya girmiş oldu.

Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki hükümette, bazıları birbirinden ideolojik olarak büyük farklarla ayrılan sekiz siyasi parti bir araya gelmişti.

Daha da önemlisi, ülkenin kurulduğu 1948'den itibaren ilk kez bir Arap milletvekili de hükümete girmişti.

İsrail'in oy verme hakkı bulunan Arap vatandaşları, nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor ve Filistin halkına yönelik baskı, ayrımcılık ve saldırılara karşı tepkililer. Arap nüfus büyük oranda Arap milletvekillerinin oluşturduğu partilere oy veriyor.

Hükümetten istifa kararını açıklayan sol eğilimli Meretz Partisi'nden Ghaida Rinawie Zoabi, "Yeniden ve yeniden koalisyonun liderleri, Arap halkı için çok önemli olan temel konularda şahin, sert ve sağ eğilimli bir tutum takındılar." ifadelerini kullandı.

Özellikle son dönemde Batı Şeria'ya düzenlenen saldırılar, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi ve cenazesinde İsrail polisinin saldırgan tutumu, Zoabi'yi bu karara almaya itti.

Geçen hafta cuma günü düzenlenen cenaze töreninde polisin saldırganlığı sonucu Akile'yi taşıyan tabutun neredeyse yere düşmek üzere olduğu görüntülere yansımıştı.

Zaobi, yazılı açıklamasında "Halkımı bu saygısız tavırlarla taciz eden böyle bir koalisyonun varlığını desteklemeye devam edemem" ifadelerine yer verdi.

Şimdi hükümetin çalışmaya devam etmesi için sürekli destek bulması gerekecek. Güvenoyu talebinde bulunulması halinde de koalisyon dışında kalan milletvekillerinin oyunu almak zorunda kalacak.

Hükümeti oluşturan partilerin milletvekili sayısı aslında 61'di. Ancak birkaç hafta önce de Başbakan Bennett'in kendi sağ görüşlü Yamina Partisi'nden bir kişi, koalisyon hükümetinin "Yahudi kimliğine zarar verdiği" gerekçesiyle istifa etmişti.

Koalisyon hükümeti, defalarca tekrarlanan ve sonuç alınamayan iki yıllık bir seçim sürecinin sonunda, eski başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğundan kaldırmak üzere çok farklı kesimden partilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.