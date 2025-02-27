İsrail'de araç kalabalığın içine daldı: 13 yaralı
İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 13 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Giriş: 27.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:06
İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 13 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi.
İsrail polisi, aracı kullanan şahsın olay yerinde bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini ifade etti.
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