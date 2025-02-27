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        Haberler Dünya İsrail'de araç kalabalığın içine daldı: 12 yaralı | Dış Haberler

        İsrail'de araç kalabalığın içine daldı: 13 yaralı

        İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 13 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:06
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        İsrail'de araç kalabalığın içine daldı: 13 yaralı
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        İsrail'de Pardes-Hanne Karkur kasabasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 13 kişi yaralanırken 17 yaşındaki bir gencin durumunun kritik olduğu bildirildi.

        İsrail polisi, aracı kullanan şahsın olay yerinde bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini ifade etti.

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