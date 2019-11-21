Rivlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 21 gün boyunca bir hükümet kurma görevi atanacak olan yeni başbakan seçme sorumluluğu Knesset´e (İsrail parlamentosu) verilmiştir" dedi. Parlamentonun 11 Aralık´a kadar bir başbakan seçmesi beklenirken, bunun sağlanamaması durumunda 2020´de genel seçime gidilecek.

Söz konusu politik çıkmazın çözülmesi için bir süredir çağrıda bulunan Rivlin, parlamento başkanı Yuli Edelstein´a tasarıyı teslim etti. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Edelstein, hiçbir tarafın seçime gitmek istemediğini belirtirken, şu yorumu yaptı:

"Gelecek üç hafta içinde güçlü bir hükümet kuracak ve İsrail halkı için yeniden göreve dönecek bir koalisyon kurulmasını sağlayabilmek amacıyla elimden geleni yapacağım."