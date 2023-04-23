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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargı reformu açıklaması: Ülke tarihinin en tehlikeli krizi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tartışmalı 'yargı reformu' planı üzerindeki anlaşmazlığın ülkenin bugüne kadar gördüğü 'en ciddi iç kriz' olduğunu söyledi.

Giriş: 23.04.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargı reformu açıklaması: Ülke tarihinin en tehlikeli krizi
AA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan röportajında, "Mevcut krizin (yargı reformu) devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum." dedi.

Herzog, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan röportajında, "Mevcut krizin (yargı reformu) devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum." dedi.

Yargı düzenlemesiyle ilgili krizin birçok sektörü etkilediğini belirten Herzog, kendisine karşı büyük muhalefet olduğu yönündeki söylemlerin propagandadan ibaret olduğunu savundu.

İstifa taleplerini "reddettiğini" vurgulayan Herzog, "Halkın her kesiminden büyük bir güven duyuyorum." diye konuştu.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclise getireceğini ifade etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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