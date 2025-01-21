İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herzog "İran çok yakın bir gelecekte Donald Trump'ın esas meselesi olacak. Bu konu müzakere edilmek zorunda. İran nükleer kabiliyete sahip olamaz. İran'ın vekil güçlerinin ve şer ekseninin durdurulması zorunludur." diyerek İran'a yönelik aktif bir politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

REKLAM advertisement1

Herzog ayrıca İran'ın terör eylemleri planladığını iddia ederek "Tahran gece gündüz demeden çalışıyor. Her an dünyada ve bölgemizde terör saldırıları planlıyor. Orta Doğu'yu iyi yönde değiştirmek için büyük bir fırsatın eşiğindeyiz ancak İran'daki rejim var oldukça tehlike sürecek." dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir