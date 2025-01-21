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        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı: İran Trump'ın ana meselesi olacak | Dış Haberler

        İsrail Cumhurbaşkanı: İran Donald Trump'ın esas meselesi olacak

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Herzog "İran çok yakın bir gelecekte Donald Trump'ın esas meselesi olacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 21:54 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:02
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        İsrail: İran Trump'ın esas meselesi olacak
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        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Herzog "İran çok yakın bir gelecekte Donald Trump'ın esas meselesi olacak. Bu konu müzakere edilmek zorunda. İran nükleer kabiliyete sahip olamaz. İran'ın vekil güçlerinin ve şer ekseninin durdurulması zorunludur." diyerek İran'a yönelik aktif bir politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Herzog ayrıca İran'ın terör eylemleri planladığını iddia ederek "Tahran gece gündüz demeden çalışıyor. Her an dünyada ve bölgemizde terör saldırıları planlıyor. Orta Doğu'yu iyi yönde değiştirmek için büyük bir fırsatın eşiğindeyiz ancak İran'daki rejim var oldukça tehlike sürecek." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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