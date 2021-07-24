İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Türkiye mesajı

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen hafta Batı Kudüs’teki İslam Sanatları Müzesinde ‘Kahve: Doğu ve Batı’ adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu.” ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un da video konferans yöntemiyle konuşma yaptığı sergide, Türkiye’den Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da konuştu.
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Öztürk, Herzog’un söz konusu sergiye gönderdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
Herzog burada, “Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz.” diye konuştu.
Bir masanın etrafına kahve içmeye oturulduğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini vurgulayan Herzog, “Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum.” ifadelerini kullandı.
Herzog, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Bursa ile Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Öztürk'e teşekkür etti.
Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu sıcak ve dostane konuşmayı serginin açılışına ilettiğiniz için teşekkürler Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığınız için de minnettarız.” açıklamasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti.
Öztürk, “Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O gün geldiğinde emin olun kahveler bizden olacak.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, görüşmede, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etmişti.
Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etmişti.
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