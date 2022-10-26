İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Blinken ile görüştü

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Dışişlerinde yapılan görüşmeden önce basına açıklama yapan Herzog, "İsrail ile ABD arasındaki ilişki her zamanki gibi güçlü ve yönetime İsrail'e benzersiz desteği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Biden'ın İsrail'in çok iyi bir dostu olduğunu belirten Herzog, İsrail'e uluslararası platformlarda verdiği destek ve Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmasını yakından takip ettiği için de Amerikan yönetimine teşekkür etti.

Herzog, "İran'ın bize ve genel olarak insanlığa sunduğu zorlukları, yönetimle yaptığım görüşmelerin yanı sıra, sizinle de konuşacağız. Kalbimiz İran halkıyla atıyor. İran'ın kadınları her gün baskı altında ve saldırıya uğruyor ve İran silahlarının sivillere, Ukrayna'daki masum sivillere karşı kullanıldığını dünyaya afişe etmeye devam edeceğiz." dedi

Blinken ise yaptığı açıklamada Herzog'un Washington ziyaretinin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın güçlü bir sembolü, olduğunu dile getirdi.

ABD'li bakan, "Son birkaç yıldır birlikte çok iyi ve çok önemli işler yaptık, az önce bahsettiğiniz anlaşma da dahil. Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı konusunda gerçekten tarihi anlaşma, hem İsrail'e hem de Lübnan'a deniz altındaki kaynaklar açısından derin ekonomik faydalar sağlama olasılığının yanı sıra, barış ve istikrarı sağlamanın bir yolu olarak da sunan bir şeydir." dedi.

İran'ın bölgede ve bölgenin ötesindeki "tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve terörize edici" eylemlerine karşı ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu anlatan Blinken, "İran'ın Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına karşı saldırganlığını artırmak için Rusya'ya insansız hava araçları sağlaması, Ukrayna'da sahada korkunç sonuçlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Blinken, Batı Şeria'da artan şiddetin azaltılması çağrısında bulunurken, tarafları birbirini kışkırtacak eylem ve söylemlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.